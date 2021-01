Opera. Val Tidone, il ponte ciclopedonale

La struttura, lunga circa una 20 di metri, ha richiesto l’intervento di mezzi speciali e la chiusura della sp 412 dalle 22 alle 5

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 17 gennaio 2021 – Le fredde temperature della scorsa notte non hanno fermato gli operai

al lavoro sulla Val Tidone per posizionare la passerella del ponte ciclopedonale a scavalco della ex statale. Dopo aver chiuso la strada al traffico per permettere le operazioni in sicurezza, i tecnici hanno imbragato la struttura, l’hanno sollevata e ancorata ai due piloni all’estremità delle carreggiate della direttrice che collega Milano ai comuni della cintura metropolitana. Un’infrastruttura che i cittadini attendono da oltre sei anni e precisamente da quel lontano maggio 2014 quando, a causa dei primi cedimenti, il vecchio attraversamento fu dichiarato inagibile.

Da allora, l’amministrazione comunale ha lottato contro tutto e contro tutti per ricostruire l’opera e restituire un indispensabile collegamento tra Opera, Mirasole e Noverasco.

“E’ stato emozionante vedere, dopo tanto tempo, la realizzazione di un’opera così importante per la nostra comunità. – spiega il sindaco Antonino Nucera mente sul cantiere segue passo dopo passo ogni passaggio – Sono consapevole che la burocrazia e le vicissitudini legate a questa vicenda abbiano richiesto più tempo del dovuto e, in più di una occasione, ci abbiano tenuto con il fiato sospeso; ma il tempo delle recriminazioni è finito. Ora è il tempo di tornare a fruire di questo collegamento che, oltre ad unire il territorio, incentiva la mobilità leggera”. Le operazioni sono iniziate pochi minuti dopo le 22 e sono terminate intorno alle 3. Per tutto il tempo dell’intervento, gli uomini della Protezione Civile e i volontari della Croce Rossa hanno presidiato l’area illuminata a giorno dalle loro torri faro. Ora che il passaggio più complicato e delicato si è concluso, la strada è tutta in discesa. Nei prossimi giorni verranno ultimate le rampe d’accesso alla struttura. Poi, una volta ripulita l’area, chiuso il cantiere ed effettuato il collaudo, l’attraversamento tornerà ad essere la meta di cittadini, sportivi, studenti, pendolari e amanti del turismo fuori porta. Quel tratto di strada immerso nel verde delle campagne del sudMilano fa parte, infatti, del rinomato percorso “la strada delle cascine”. “Ora dobbiamo concentrarci sulla passerella pedonale di Noverasco – prosegue il sindaco – non possiamo perdere altro tempo”.

Redazione