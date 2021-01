Sci, Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranjska Gora

Ancora una vittoria per Marta Bassino: l’azzurra è prima nello slalom gigante di Kranjska Gora, davanti alla svizzera Michel Gisin. Bassino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all’americana Mikaela Shiffrin, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo e ha ottenuto il sorpasso sulla statunitense, finita poi sesta. Per la cuneese è il quarto successo stagionale e il quinto in carriera.

La fantastica doppietta realizzata da Marta Bassino nei giganti di Kranjska Gora (Slo) permette all’Italia di toccare quota 98 successi nella storia dello sci alpino femminile. La venticinquenne piemontese di Borgo San Dalmazzo (Cn), tesserata per il Centro Sportivo Esercito, è al quinto trionfo in questa specialità e si porta ad una sola lunghezza di distacco da Denise Karbon, arrivata in carriera a quota 6.

Ma ecco il dettaglio:

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

15. Federica Brignone (7 GS, 3 SG, 5 AC)

9. Sofia Goggia (6 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

5. Marta Bassino (GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Elena Curtoni (DH)