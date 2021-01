(mi-lorenteggio.com) Sedriano, 17 gennaio 2021 – Questa notte alle ore 01:50, nella frazione di Roveda, in via S. Massimo, un uomo di 31 anni, è stato soccorso per una ferita penetrante al fianco fatta da una lama. Soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, mentre i Carabinieri hanno incominciato subito le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.