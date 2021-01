Val d’Ossola (VCO). Trovati morti i due sci alpinisti lombardi dispersi

(mi-lorenteggio.com) Devero, 17 gennaio 2021 – Da stamane una cinquantina di soccorritori sono stati impegnati nella ricerca di una coppia di sci alpinisti. Sono stati trovati morti nelle ultime ore i due sci alpinisti dispersi nella conca alpina a 1600 metri a Devero, in alta Val d’Ossola (VCO). I corpi, di un uomo e una donna, entrambi lombardi, sono stati ritrovati a circa 2.200 metri di quota, nella zona sopra l’alpe di Crampiolo. Avrebbero dovuto pernottare in una baita ma questa mattina non sono stati visti ed è stato dato l’allarme. Le ricerche del Soccorso alpino hanno visto l’impiego di oltre 50 soccorritori. Il tragico rinvenimento dei corpi senza vita dei due sci alpinisti è avvenuto anche grazie al cellulare di uno dei due che risultava acceso.

