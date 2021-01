CORONAVIRUS. I DATI DEL 18 GENNAIO IN LOMBARDIA: IL BOLLETTINO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2021 – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-57). A fronte di 16.338 tamponi effettuati, sono 1.189 i nuovi positivi (7,2%). I guariti/dimessi sono 3.722.

*Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test antigenici.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 16.338 (di cui 13.966 molecolari e 2.372 antigenici) totale complessivo: 5.248.516

– i nuovi casi positivi: 1.189 (di cui 50 ‘debolmente

positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 435.509 (+3.722), di cui 3.441 dimessi e 432.068 guariti

– in terapia intensiva: 449 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.553 (-57)

– i decessi, totale complessivo: 26.282 (+45)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 256 di cui 117 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 186;

Como: 155;

Cremona: 22;

Lecco: 15;

Lodi: 21;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 53;

Pavia: 30;

Sondrio: 5;

Varese: 319.

