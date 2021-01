L’importanza delle recensioni online per gli utenti

Milano, 18 gennaio 2021 – Complice la limitazione degli spostamenti durante il 2020, le piattaforme sul web hanno ottenuto un vero e proprio boom. Le recensioni online sono diventate fondamentali per gli utenti in fase decisionale.

Nel corso del 2020, a causa della pandemia da Covid-19 e la conseguente limitazione degli spostamenti, lo shopping online e le piattaforme sul web hanno ottenuto un’autentica esplosione che non conosce battute d’arresto.

Le persone si sono affidate (e continuano a farlo) sempre più alla rete per effettuare acquisti da casa nei vari settori, trascorrere il tempo libero e usufruire di numerosi servizi.

A fronte di un’offerta pressoché illimitata, per difendersi da eventuali inganni e compiere scelte consapevoli, gli italiani, prima di decidere a quale piattaforma rivolgersi, si informano leggendo le recensioni degli altri utenti.

Ed è ben il 95% dei consumatori a ritenere di fondamentale importanza le recensioni, come è emerso da un’ indagine svolta da Altroconsumo.

Ricevere, quindi, recensioni positive è diventato fondamentale per portare avanti un’attività di successo in qualunque ambito, non soltanto per gli e-commerce ma anche per i social, i blog, i forum e i giochi online come dimostra il caso di 888 casino che ha riscosso grande apprezzamento tra i suoi utenti.

Ormai, i consumatori cercano feedback prima di prendere decisioni di acquisto, vogliono ascoltare il parere di persone che assomigliano loro e si fidano dell’esperienza di chi li ha preceduti.

Le recensioni, positive o negative che siano, influiscono in maniera importante sulle vendite e sono tenute in considerazione dagli utenti quanto il passaparola di parenti e amici.

Le persone leggono di solito più di 10 recensioni prima di farsi un’idea precisa e di procedere all’acquisto e valutano diversi aspetti tra cui le stelle del giudizio (ritenute rilevanti dal 47%) oppure il numero totale delle recensioni presenti, come riferito dal 43% degli intervistati.

Anche sul fronte dell’essere parte attiva lasciando a propria volta recensioni, gli utenti non sono da meno.

Infatti, negli ultimi due anni, la percentuale di chi ha scritto almeno una recensione su un prodotto o servizio è pari all’85%.

Sempre a proposito di dati, il 24% predilige pubblicare recensioni positive, il 15% negative e il 61%, la maggior parte, esprime il proprio parere sia in caso di soddisfazione che di delusione.

L. M.