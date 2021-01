L’intelligenza artificiale in costante evoluzione

Milano, 18 gennaio 2021 – L’intelligenza artificiale è stata oggetto di molti dibattiti negli ultimi anni, che spaziano dalla pura tecnologia all’ambito filosofico. Eppure, volendo rimanere ancorati all’impatto che ha avuto e ha tutt’ora sulla società, non si può fare a meno di pensare ai tanti benefici di cui è stata capace.

Soprattutto sul fronte della medicina, l’opportunità di avere a disposizione macchine che svolgessero attività affini a quelle umane ha comportato diverse agevolazioni. Attraverso esse, i medici hanno potuto raccogliere una grande quantità di dati sui loro pazienti per poi ridurre al minimo la percentuale di errore della diagnosi.

L’intelligenza artificiale, però, è costantemente messa al servizio dei cittadini in varie forme. Per esempio, nel caso della pubblica amministrazione, si attiva con sistemi di chatbot, vale a dire i risponditori automatici che forniscono informazioni agli utenti in tempo reale.

L’intelligenza artificiale è in grado di compiere azioni prodigiose attraverso algoritmi complessi, che agevolano l’attività degli umani. Non a caso anche Google ha perfezionato la sua capacità di rispondere alle richieste degli utenti proprio grazie all’affinamento dell’AI che personalizza ogni risposta in base all’utente. Si pensi alla capacità di Google di filtrare le risposte in base alle parole che digitiamo nella stringa di ricerca.

D’altra parte sappiamo che si tratta di uno strumento sempre perfezionabile. Non a caso per migliorare la visibilità del nostro portale sul motore di ricerca abbiamo bisogno di inserire title tag corretti e di adottare diversi altri accorgimenti. Questo vuol dire che l’intelligenza artificiale ha dei limiti, che probabilmente non potranno mai essere del tutto annullati. Ciò non significa che gli studi portati finora avanti e quelli ancora in corso non possano rivoluzionare ulteriormente le nostre azioni quotidiane.

Fino a qualche anno fa era impensabile potessero esserci assistenti virtuali domestici in grado di apprendere abitudini e gusti umani. Oggi, invece, molti dispositivi lo fanno e in più regolano la temperatura della casa, si occupano di accendere e spegnere luci e non solo. L’AI è oggi impiegata anche nelle app che usiamo tutti i giorni e viene utilizzata anche per suggerire gli acquisti da fare.

La sua utilità è spendibile in più settori ed è anche per questo che l’evoluzione in atto è supportata sempre più da investimenti notevoli in termini di tempo, energie e risorse economiche.

L. M.