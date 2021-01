MILANO. INCIDENTE IN TANGENZIALE OVEST TRA LA NUOVA VIGEVANESE E CORSICO/GAGGIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2021 – Secondo grave incidente in Tangenziale ovest, sempre in direzione sud, dopo quello di stamane, intorno alle ore 12.45, tra gli svincoli tra la Nuova Vigevanese e Corsico/Gaggiano.

Una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Milano in un incidente con un mezzo pesante. Per permettere le operazioni di soccorso, sono state chiuse temporaneamente, le corsie di sorpasso e sorpasso veloce, mentre, si sono formati circa 6 km di coda. Disagi al traffico anche in direzione nord, in quanto molti i curiosi che rallentavano per vedere quanto avveniva nella corsia opposta.

V. A.

LINK CORRELATI: https://www.mi-lorenteggio.com/2021/01/18/milano-incidente-in-tangenziale-ovest-due-feriti-e-traffico-rallentato/126510/