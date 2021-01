(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 8.00, in zona Romolo, una donna di 85 anni è stata investita in via Rimini all’altezza del civico 12. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca è stata trasportata in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

Redazione