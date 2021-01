(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2021- Stamane alle ore 07:55, in via Giovanni Boccaccio, zona Cadorna, un 36enne, C. C., ha riportato ustioni di 1° e 2° grado alla mano sinistra, ad una gamba e, arto e ai genitali provocate dallo scoppio di sigaretta elettronica

Soccorso da un’ambulanza è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.