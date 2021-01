SISTEMA REGIONALE IN TILT, NEGRI (PD): “REGIONE LOMBARDIA NEL CAOS, A RISCHIO L’ATTENDIBILITA’ DEI DATI DELLA PANDEMIA SUI TERRITORI”

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 18 gennaio 2021 – “Il sistema regionale dei dati sul Covid è in tilt ed è gravissimo che, in una fase così critica, Regione Lombardia non riesca a fornire ai sindaci numeri attendibili sui reali contagi. A Cesano Boscone abbiamo visto schizzare da un giorno all’altro il numero dei positivi, da 430 a 1400 (1378 è il dato di oggi). Sembrerebbe che vengano conteggiati come positivi tutti i casi di persone che sono state contagiate dal Covid da settembre ad oggi, e non solo chi è attualmente alla prese con il virus. Questo rende evidente come ci sia qualcosa che non torna.

La pandemia procede a macchia di leopardo nei diversi Comuni della Città metropolitana e per noi sindaci è fondamentale conoscere l’andamento a livello locale, per fronteggiare l’emergenza al meglio e attivare azioni efficaci a supporto dei nostri cittadini. Ma in questi ultimi giorni il tutto si sta rivelando particolarmente difficoltoso, perché non sappiamo se i dati inseriti nel sistema siano corretti o meno e non vogliamo rischiare di allarmare inutilmente la popolazione.

Un vero e proprio caos che fotografa come in queste ore Regione Lombardia stia brancolando nel buio. Come è possibile che Fontana e la sua giunta facciano ricorso contro il Governo dopo aver condiviso, loro stessi, dati con errori? Assurdo combattere con Roma sulla base di cifre la cui attendibilità è da valutare e rischia di non consentire a noi sindaci di monitorare l’evoluzione della pandemia sui territori”.

Così in una nota il Sindaco di Cesano Boscone Alfredo Simone