Taxi Milano. Tutti taxi per Amore e Fratelli di San Francesco, insieme per aiutare i senzatetto

(mi-lorenteggio.com) E’ iniziata il 16 gennaio e proseguirà fino al 23 la raccolta solidale che i tassisti di Tutti taxi per Amore fanno di alimenti non deperibili, coperte, maglioni, giacconi, sacchi a pelo, scarpe da uomo da donare alla Fratelli di San Francesco e destinati ai senza fissa dimora

Così a Milano i Tassisti dal cuore d’oro ritirano coperte e abiti per i senzatetto: chiunque volesse donare abiti, scarpe coperte o altro, potrà farlo consegnandoli nei punti di raccolta organizzati dai tassisti milanesi o chiamare il 3486004238 per il ritiro. I tassisti a loro volta provvederanno a consegnare quanto raccolto per i clochard alla Fratelli di San Francesco che ha sede in via Moscova 9 a Milano.

Punti di raccolta:

presso il 4040 in via Gallarate 248, l’8585 in via Murat 23, il 6969 in via Stilicone 18, il Satam in via Messina 57, l’Unione artigiani in via Messina 51, a La fontana di piazza Perego o al Tam di via Russoli 1.

Abiti e coperte dovranno chiaramente essere puliti e in buono stato e potranno essere lasciati nei vari punti di raccolta dislocati in Milano

Coloro che non fossero in grado di raggiungere i punti di raccolta, potranno comunque contattare il numero di telefono 3486004238: un tassista del gruppo li raggiungerà al domicilio indicato e provvederà a ritirare il pacco con vestiti e coperte donate.

“È il nostro impegno per sostenere l’inclusione sociale, per chi rimane indietro e ha bisogno di tutto, per i trasparenti, che trasparenti non devono essere”, ha spiegato Marco Salciccia, presidente di “Tutto taxi per amore”.

“è un sostegno importante quello che i tassisti di Tutti taxi per Amore ci stanno dando per aiutare i senzatetto e i poveri, che purtroppo in città sono in aumento. Questo è davvero un grande esempio di solidarietà e di come si possono attivare reti sociali a protezione dei più fragili. I nostri volontari e i nostri operatori sono sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno, poi, quando le difficoltà sembrano davvero insormontabili, arrivano aiuti inattesi e il bene trionfa” racconta Fratel Clemente della Fratelli di San Francesco