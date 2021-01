(mi-lorenteggio.com) Cernobbio, 19 gennaio 2021 – Nel pomeriggio di oggi, alle 14.50, in via Bernasconi, all’altezza del civico 3, un 60enne è deceduto, dopo aver perso il controllo, per cause in fase di accertamento, del veicolo su cui viaggiava, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118.

