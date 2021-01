MESERO. INFORTUNIO SUL LAVORO, 58ENNE SCHIACCIATO DA CASSONE DI 100KG

(mi-lorenteggio.com) Mesero, 19 gennaio 2021 – Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Mesero, in via Mattei, 17, quando un imprenditore di 58 anni, M. O., è stato schiacciato da un cassone di circa 100 kg, durante una fase di carico/scarico, riportando gravi politraumi da schiacciamento. Soccorso dai Vigili del Fuoco, da un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e dal personale medico dell’elisoccorso, il ferito, dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire tutta la dinamica dell’infortunio.

A Pero, intorno alle ore 14.00, invece, in un altro infortunio sul lavoro, un operaio di 36anni è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo esser caduto da un’impalcatura.

V. A.