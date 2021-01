PM10 – PM2,5 MASCARETTI (FDI): MISURARE I LIVELLI NELLE STAZIONI DELLE METROPOLITANE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2021 – “Approvata la proposta di FdI sulla misurazione e contenimento delle polveri sottili in Metropolitana. Ora procediamo spediti per tutelare la salute dei cittadini milanesi” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FdI a Palazzo Marino “ è stata approvata dal Consiglio comunale con il parere favorevole della Giunta la mia proposta di misurare le polveri sottili nelle stazioni della Metropolitana e di valutare gli impatti. Procediamo con urgenza perché molti cittadini utilizzano quotidianamente la Metropolitana milanese ed è quindi doveroso per l’amministrazione comunale conoscere e rendere pubblici i livelli di polveri sottili presenti e intervenire per contenerli entro i limiti sopportabili dai polmoni dei passeggeri, cominciando a consultare medici, esperti e virologi che ci dicano gli effettivi rischi per i passeggeri e i lavoratori che operano per molte ore nelle stazioni e nei tunnel”

