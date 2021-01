REGIONE, PALMERI (POLO): “SOSTENIAMO LA GIUNTA DALL’ESTERNO CON FIDUCIA IN RILANCIO LOMBARDIA”

“ORA ADEGUARE PIANO REGIONALE SVILUPPO DOPO EFFETTI PANDEMIA”

Milano, 19 gennaio 2021 – “Sosteniamo la Giunta dall’esterno, non avendo chiesto di avere dei rappresentanti nella nuova composizione: esprimiamo la nostra fiducia in questo nuovo assetto che segna un cambio di passo per il rilancio della Lombardia e che abbiamo auspicato per potere dare migliori risposte, a partire dalla Sanità. Ora è necessario adeguare il Piano Regionale di Sviluppo a seguito degli effetti della pandemia, per permettere alla Regione di tornare a correre”.

Lo ha detto in Aula il Consigliere Regionale liberale e Capogruppo del Polo di Lombardia Manfredi Palmeri, intervenendo al Pirellone dopo le dichiarazioni del Presidente Attilio Fontana, evidenziando come “a Milano abbiamo chiuso la questione in 3 giorni, mentre a Roma il Governo è da 3 mesi messo in discussione dalla sua maggioranza politica”.

“Apprezziamo il riscontro positivo alla nostra richiesta di particolare attenzione alle esigenze economiche del nostro territorio, più di altri colpito dall’emergenza sanitaria: non vengono adeguatamente comprese dal Governo nazionale, che prova a intervenire ma lo fa con provvedimenti disarticolati, inefficaci, deboli e parziali” ha concluso il Consigliere Palmeri.