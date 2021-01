Rho. Dopo il pressing del Sindaco, dal 15 febbraio previste l’apertura per 6 giorni alla settimana dell’ufficio postale di Passirana

Finalmente la riapertura dell’ufficio postale di via Giusti. In questi mesi è stato costante il sollecito del Primo Cittadino verso Poste Italiane, che ha portato finalmente alla riapertura degli uffici postali dopo mesi di disservizi e code

Rho, 19 gennaio 2021 – Nei giorni scorsi Poste Italiane ha comunicato che dal 15 febbraio aprirà per sei giorni a settimana l’ufficio postale di Passirana e riaprirà l’ufficio di via Giusti: questo è il risultato tanto aspettato dai cittadini, raggiunto grazie alla ferma azione di pressione e sollecito svolta del Sindaco Pietro Romano.

Ad ottobre era stato riaperto l’ufficio a Lucernate, ma non quello di via Giusti, oltre a permanere l’orario ridotto per l’ufficio a Passirana: situazione che non risolveva i disagi e le code a cui erano costretti i cittadini.

Così commenta il Sindaco Pietro Romano: “Finalmente si sta risolvendo positivamente anche questa situazione, che rappresentava una criticità per i Rhodensi e che era fonte di gravi disagi soprattutto alle persone più anziane. La riduzione degli sportelli e delle ore a disposizione dell’utenza cagiona lunghe attese e assembramenti all’esterno degli Uffici. Confido che quanto assicurato per iscritto da Poste Italiane venga mantenuto e che si possa affrontare i prossimi mesi con maggiore tranquillità.”

Gli uffici postali di Lucernate e di Via Giusti erano stati chiusi ad inizio marzo nel rispetto dei provvedimenti governativi emanati per contrastare l’incremento dei casi di contagio da Covid-19, avendo come obiettivo principale la tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini. Nel frattempo sono passati molti mesi e, nonostante le ripetute promesse, la riapertura è stata rinviata.

Il Sindaco aveva segnalato più volte la necessità delle riaperture degli uffici postali. Il 4 giugno 2020 Poste Italiane aveva comunicato, proprio con riferimento all’ufficio di via Giusti, che la riapertura era già stata richiesta alla sede centrale ed era prevista “nelle prossime settimane”.

Successivamente, in data 6 agosto, a seguito di nuovo sollecito, Poste Italiane aveva comunicato che la chiusura di tale ufficio “non riveste carattere definitivo e che l’azienda, a seguito della Sua richiesta, proseguirà con un costante monitoraggio al fine di valutare la data definitiva di riapertura degli Uffici Postali”.

Ma il tempo ha continuare a passare e nel frattempo sono continuate anche le manifestazioni di protesta di cittadini davanti agli uffici postali, petizioni, interrogazioni in Parlamento ed in Regione Lombardia e conseguente risonanza sui media.

Anche il Consiglio Comunale di Rho ha deliberato all’unanimità nella seduta del 30 settembre 2020 di richiedere da parte del Sindaco “l’immediata riapertura di tutti gli uffici postali presenti sul territorio del Comune di Rho ovvero di occuparsi personalmente del disagio creatosi della mancanza di un servizio pubblico essenziale, negato” nonché di “richiedere a Poste Italiane di rendersi disponibili ad aggiornamenti circa il piano industriale e di sviluppo della presenza del servizio nella città di Rho”.