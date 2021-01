Rho. Negozi di vicinato, successo per le iniziative natalizie di Comune e ConfCommercio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 gennaio 2021 – Vicini ai negozianti, non solo con le parole: molti rhodensi hanno accolto l’appello lanciato nelle scorse settimane con una campagna di comunicazione ad hoc per sostenere il commercio locale, scegliendo di acquistare sotto casa, anche per Natale. Un impegno che deve proseguire: “L’emergenza purtroppo non è finita e con l’ingresso in zona rossa molti negozi riabbassano la saracinesca: è importante non abbandonarli e sostenerli negli acquisti di tutti i giorni. L’impegno di ciascuno è importante” dice il vice sindaco e assessore al Commercio, Andrea Orlandi.

Sul sito del Comune di Rho, è possibile consultare la vetrina virtuale “Lo compro sotto casa” nella sezione “Vivere il Comune”: in Shopping e Aziende si trovano i negozi che consegnano a domicilio, (https://www.comune.rho.mi.it/it-it/vivere-il-comune/shopping-aziende), mentre Dove mangiare raccoglie bar, ristoranti e pizzerie aperti per asporto o che fanno consegne a casa https://www.comune.rho.mi.it/it-it/vivere-il-comune/dove-mangiare. Entrambe le pagine sono suddivise per categoria merceologica e ogni esercizio ha uno spazio per promuovere i propri servizi. I commercianti che vogliono aggiungersi gratuitamente alla piattaforma, compilare il form (disponibile a questo link https://forms.gle/U63fMu1bxkvdrXQu8).

“Siamo soddisfatti della collaborazione portata avanti con l’Amministrazione Comunale – dice Patrizia Giudici, presidente della delegazione di Rho di ConfCommercio -. Dicembre è stato caratterizzato da alcune iniziative molto apprezzate da cittadini e commercianti, a cominciare dalla campagna “Lo compro sotto casa”, con oltre 100 attività inserite nell’elenco sul sito del Comune. Sono stati inoltre assegnati dal Comune 170mila euro per il bando dedicato alle attività che si sono rinnovate o hanno investito, un buon segnale per una ripresa che, ci auguriamo tutti, sia davvero vicina”.

Altrettanto soddisfatto il Presidente mandamentale di Confcommercio, Carlo Alberto Panigo, il quale formula l’auspicio che seguendo l’esempio virtuoso del Comune di Rho, analoghe iniziative possano essere replicate anche in altri comuni del territorio.

Record di visualizzazioni per le iniziative social pubblicate dalla pagina Facebook e Instagram Shopping&Living Rho, a cominciare da quelle natalizia, come il video sull’accensione dell’albero; gli auguri del sindaco e quello con gli auguri fatti dai commercianti, che hanno raggiunto oltre 22mila visualizzazioni su Facebook. Successo anche per l’iniziativa che coinvolgeva diversi testimonial per spronare i cittadini a comprare “sotto casa”, in cui una decina di personaggi conosciuti in città, tra cui il virologo Pregliasco, ci hanno “messo la faccia”, con oltre 20mila visualizzazioni in tutto.