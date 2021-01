Rho. Potatura per oltre 1000 alberi

Interrotti a causa dell’emergenza Covid 19, a novembre sono ripresi i lavori che procederanno fino a primavera. A novembre e dicembre 2020 svolta anche la verifica di stabilità di mille alberi, in parte già soggetti a controllo sistematico.

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 gennaio 2021 – Potatura di almeno 1.000 alberi nei parchi cittadini e nelle vie alberate: questo è quanto previsto nel piano di lavoro dell’Amministrazione, una cura importante per preservare il ricco patrimonio arboreo della città che si affianca alla VTA (Visual Tree Assessment) ovvero Verifica di Stabilità di circa mille alberi, in parte già monitorati e controllati.

Mercoledì 13 gennaio sono ripresi i lavori di potatura degli alberi di Corso Europa, soltanto il lato sud, iniziando dal confine ovest del territorio comunale in prossimità del Viridea e fino alla intersezione con via dei Cornaggia. A novembre era ripresa la potatura degli alberi ad alto fusto situati a margine delle vie Aldo Moro, Parri, Labriola, Diaz e Pontida, interrotta a marzo a causa dell’emergenza Covid-19.

“Per questa Amministrazione hanno sempre rivestito la massima importanza la cura e la gestione del ricco patrimonio arboreo della città, a cui si affianca la promozione e l’educazione di una cultura ambientale, che ha costantemente coinvolto le nostre scuole – afferma l’Assessore all’ Ambiente e Verde pubblico, Gianluigi Forloni -. Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale per preservare l’equilibrio della vita sulla terra, oltre a rappresentare un’indubbia bellezza della città. Oltre ai lavori di riqualificazione del verde urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, come la messa a dimora di nuovi alberi, è necessario un lavoro costante che parte dall’analisi della salute degli alberi esistenti per verificarne la salute e la stabilità, lavoro seguito con attenzione e passione dai nostri tecnici comunali”.

Negli scorsi mesi di novembre e dicembre, sono state eseguite complessivamente 1.000 VTA (Visual Tree Assessment) ovvero Verifica di Stabilità degli alberi, l’analisi di stabilità degli alberi più datati o soggetti a controllo sistematico, dei quali 800 ricontrolli (alberi già monitorati a scadenza prestabilita) e 200 nuove indagini. I controlli e gli approfondimenti diagnostici strumentali hanno sancito la necessità di procedere all’eliminazione di 48 esemplari, intervento che sarà eseguito a breve, che saranno prontamente compensati con la messa a dimora di 200 nuovi alberi a pronto effetto paesaggistico alla fine del prossimo mese di febbraio.

Questo il programma previsto della potatura di almeno 1.000 alberi:

• Corso Europa – inizio lavori dal 13 gennaio, soltanto il lato sud, iniziando dal confine Ovest del territorio comunale in prossimità del Viridea e fino alla intersezione con via dei Cornaggia (113 alberi)

• Vie Aldo Moro, Parri, Labriola, Diaz e Pontida: la potatura degli alberi ad alto fusto situati a margine delle vie è ripresa a dicembre 2020, dopo essere stata interrotta a marzo a causa dell’emergenza Covid-19, tuttora in esecuzione, ultimazione prevista per la prima decade di febbraio (200 alberi).

• Via Sandro Pertini (52 alberi) e via Pirandello (22 alberi): da metà febbraio inizierà la potatura degli alberi.

• Da inizio febbraio e fino al 20 marzo sarà eseguita la potatura dei filari stradali di corso Garibaldi (41 alberi), corso Europa nel tratto compreso fra via Gaetano Donizetti e largo Mazzini (49 alberi), via Meda (4 alberi), parcheggio dell’Ospedale di Passirana (36 alberi), via Volturno (30 alberi), via Mattei (108 alberi), via Stelvio (33 alberi), via Madonna (19 alberi), via cardinal Ferrari (10 alberi), parco storico di Villa Burba (13 alberi) e altri interventi puntuali.

• Via Magenta, Centro Artigianale Sarchi (CNA): lavori iniziati il 26 novembre e ultimati il 24 dicembre (92 alberi).

• Via Terrazzano: lavori eseguiti a fine dicembre (15 alberi).

• Molinello Play Village: lavori eseguiti a metà novembre (22 alberi).

• Scuola media di via Tevere: lavori eseguiti a fine novembre (16 alberi).

• Parco Don Cottolengo: lavori eseguiti a fine novembre (19 alberi).

• Parco di via Prati: lavori eseguiti a dicembre (42 alberi).

• Parco di via Mazzo: lavori eseguito a dicembre (34 alberi).

• Via Monsignor Fumagalli: lavori eseguiti a dicembre (33 alberi).

Durante le potature si provvede a realizzare un restringimento di carreggiata temporaneo con l’utilizzo di coni e opportuna segnaletica stradale, per garantire la sicurezza stradale e del personale operante in prossimità del cantiere mobile. Negli incroci più trafficati, qualora se ne ravvisasse la necessità, si opererà con un moviere per il tempo strettamente necessario.

La durata prevista dei lavori è di circa 8 settimane, condizioni meteo permettendo.

Redazione