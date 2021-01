AZIONE MILANO 2021, ROGGIANI: BENE SOSTEGNO AZIONE, UNIAMO LE FORZE PER MILANO

MILANO – “Bene il sostegno di Azione alla ricandidatura di Beppe Sala. È positivo che tutti coloro che che si riconoscono nei valori e nella visione portati avanti finora decidano di unire le forze in nome e a servizio della comunità milanese. Lavoriamo ad una coalizione ampia e plurale, dove portare idee e progetti per far ripartire Milano e dare risposte nuove alle cittadine e ai cittadini”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani commenta la decisione di Azione di correre alle comunali in sostegno della ricandidatura di Giuseppe Sala.