Buccinasco riparte, nuovi progetti per il Piano Quartieri

Oggi la Giunta comunale ha deciso di promuovere interventi di rigenerazione urbana nella piazza di via Guido Rossa, nella piazza dei Giusti in via Manzoni, nell’area verde di viale Lombardia e nell’anello compreso tra le vie 1° Maggio, via per Rovido, via Cadorna e via Pietro Micca

Buccinasco (20 gennaio 2021) – Inizieranno entro la fine di gennaio gli interventi di riqualificazione

delle aree sportive di via Marsala e del parco Robarello, nell’ambito del Piano Quartieri, il progetto di rigenerazione urbana del Comune di Buccinasco, già avviato nel 2018. In via Marsala sarà

realizzato un nuovo campo da basket mentre a Robarello è previsto un campo da gioco polivalente

oltre a nuovi giochi per bambini e, interventi per l’illuminazione e per la realizzazione di eventi

pubblici.

Intanto questa mattina la Giunta comunale ha approvato una delibera per avviare la progettazione

di nuovi interventi, attraverso un bando di gara per affidare a un professionista l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Le aree individuate sono la piazza del quartiere Buccinasco Più (via Guido Rossa), la piazza dei

Giusti (via Manzoni), la piazza Mar Nero, l’area verde di viale Lombardia e l’anello compreso tra

le vie 1° Maggio, via per Rovido, via Cadorna e via Pietro Micca.

“Il Piano Quartieri – spiega Emilio Guastamacchia, assessore all’Urbanistica – nasce nel 2018 dal

confronto con i residenti di zone da valorizzare. Un progetto di rigenerazione urbana che abbiamo

inserito nel Piano di Governo del Territorio e abbiamo deciso di implementare destinando risorse

per 400 mila euro nel Bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre. Ai progetti già realizzati

e approvati, ne aggiungiamo quattro in diverse zone della città, destinati a sportivi, bambini e famiglie”.

“Diventerà il Parco Collodi dedicato alla fiaba di Pinocchio l’area verde di viale Lombardia – aggiunge Simone Mercuri, consigliere delegato a Sport e associazionismo – mentre sarà dedicato agli

sportivi l’area del quartiere Rovido dove sarà realizzato un anello di running di 1,3 chilometri e saranno installate attrezzature sportive. In piazza Mar Nero abbiamo pensato a un campo di basket e

sarà riqualificata interamente anche la pizza dei Giusti. Per la piazza di via Guido Rossa ci sono diverse ipotesi che saranno valutate insieme ai residenti”.

Redazione