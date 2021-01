INTITOLAZIONE SALA COMANDO DI BRESSO A PRIMO VIGILE DELLA CITTÀ NEL GIORNO DI SAN SEBASTIANO

(mi-lorenteggio.com) Bresso, 20 gennaio 2021 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, è intervenuto, nel giorno di San Sebastiano, patrono del Corpo, all’intitolazione di una sala del Comando di Bresso a Giuseppe Ricciardi, primo agente della Polizia locale nella storia del Comune alle porte di Milano.

L’assessore, dopo aver ringraziato il sindaco Simone Cairo ed il comandante della Polizia locale Maria Assunta Colangelo per l’invito, ha sottolineato che “pur non avendo conosciuto personalmente Ricciardi, ho avuto modo di sapere quanto fosse disponibile ad aiutare cittadini e colleghi e che, per lui, il Comando fosse la sua seconda casa”.

L’assessore ha ricordato l’ultima visita effettuata a Bresso: “era il 20 novembre scorso quando due agenti furono brutalmente aggrediti durante un accertamento sanitario obbligatorio. Allora promisi di adoperarmi per creare un fondo che prevedesse un’indennità per gli agenti aggrediti in servizio. Il fondo da quest’anno c’è”.

De Corato ha concluso ringraziando “gli agenti della Polizia locale di Bresso e dell’intera Lombardia che in questa fase così drammatica di pandemia hanno sempre operato sul territorio in aiuto dei cittadini”.

Redazione