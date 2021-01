PADERNO D’ADDA. INFORTUNIO SUL LAVORO: 38ENNE TRAVOLTO E UCCISO DAL TRATTORE

(mi-lorenteggio.com) Paderno d’Adda, 20 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 10.10, in una zona impervia, adiacente al Santuario del Santuario della Rocchetta, un operaio, mentre era a bordo di un trattore e ripuliva la zona boschiva, per cause in fase di accertamento, il mezzo su cui operava si è ribaltato uccidendolo. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. Sul posto sono giunti anche gli ispettori dell’AST Brianza e i Carabinieri della Compagnia di Merate, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’infortunio mortale.

V. A.