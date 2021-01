PARCO AGRICOLO TICINELLO, ANNUNCIATO DAL COMUNE TAVOLO TECNICO SU CRITICHE ESPRESSE DALLA CITTADINANZA

La Commissione comunale congiunta Verde e Urbanistica sul Progetto Parco Agricolo Ticinello si è conclusa con l’impegno di aprire un tavolo tecnico con la presenza delle cittadine che hanno evidenziato le criticità.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2021. “Registriamo ed apprezziamo l’impegno del Comune ad aprire un tavolo tecnico con la partecipazione dei cittadini per trovare alternative di progetto e soluzioni condivise in relazione alle criticità che abbiamo espresso. Criticità che riguardano da un lato l’identità agricola del parco, che non si esaurisce nel permanere fisico dei campi, dall’altra interventi che danneggerebbero l’ecosistema del parco, come i materiali utilizzati per i sentieri, l’illuminazione, l’abbattimento degli alberi”, è il commento delle realtà che si stanno mobilitando sul Parco Agricolo Ticinello, in zona 5, a conclusione della commissione comunale congiunta del 19 gennaio.

“In sede di Commissione è stata riconosciuta la fondatezza delle criticità che abbiamo sollevato ed è stato preso l’impegno a valutarle in sede tecnica, anche in vista della modifica del progetto che, come ha fatto notare l’assessore Maran, è ancora in fase di definizione per il Lotto 2 e 3” – dichiarano le portavoci intervenute in Commissione (Chiara Buzzacchi, Marina De Lorenzo, Maria Gerli, Lucia Hollstegge, Anna Stefanelli). – “Ci è stato assicurato che verremo convocate dall’assessore e ci auguriamo che l’impegno sia mantenuto”.

La commissione era stata richiesta da Alberi e ambiente, Collettivo Zam, Comitato alberi per Milano, Comitato Difesa Ambiente zona 5, Legambiente Circolo Zanna Bianca, assieme alla Rete dei Comitati cittadini. Le contestazioni, espresse prima in una lettera inviata ai rappresentanti istituzionali e poi in Commissione, hanno raccolto di recente il sostegno della Lipu Milano (Lega italiana protezione uccelli) oltre che delle più di 6000 persone che hanno firmato, in pochi giorni, la petizione online Salviamo il Ticinello, l’unico parco agricolo all’interno della città di Milano.