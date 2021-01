POSTE ITALIANE PROSEGUE IL PIANO DI RIAPERTURA ED ESTENSIONE DEGLI ORARI DEGLI UFFICI

IL DETTAGLIO DELLE SEDI COINVOLTE PER SINGOLE AREE PROVINCIALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2021 – “Nel corso delle prossime settimane Poste Italiane proseguirà con un progressivo ampliamento dell’operatività degli uffici postali nel territorio lombardo, adottando misure in riferimento al piano di riapertura/estensione degli orari di apertura, precedentemente razionalizzati a causa dell’emergenza sanitaria in corso”.

Ad annunciarlo è Massimo Sertori, assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia che, a seguito delle oggettive difficoltà del periodo segnalate dalle Amministrazioni locali, ha provveduto a contattare i vertici di Poste italiane in merito alla situazione del territorio lombardo.

Nello specifico, tra il 18 gennaio e il 15 febbraio l’Azienda procederà con ulteriori riaperture e potenziamenti delle giornate e orari di apertura al pubblico di alcuni uffici postali che avevano subìto una contrazione della consueta operatività.

Il problema di fondo, per tutti gli uffici postali impossibilitati alla riapertura nei mesi scorsi, è stata la mancanza di personale; laddove si riscontrava un operatore positivo al Covid-19 in ufficio, l’Azienda è stata costretta a chiudere la struttura e a mettere in quarantena il personale senza riuscire a reperire altro personale per garantire il presidio dell’ufficio.

“Non mancherò – ha concluso Sertori – di sollecitare l’Azienda a ripristinare totalmente le aperture al pubblico della rete degli uffici postali in tutti i Comuni lombardi e ripristinare la situazione ante Covid, anche in relazione all’eventuale mutamento favorevole della situazione epidemiologica nel territorio lombardo”.

Nel dettaglio, il nuovo quadro degli Uffici postali, suddivisi per provincia e tipologia di servizio.

RIAPERTURE AL POMERIGGIO (OPERATIVE DAL 18 GENNAIO)

Mantova:

Ostiglia;

Milano:

Milano 14, Milano 97 e Milano 49 a Milano, Cornaredo, Vimodrone;

Monza:

Giussano.

ESTENSIONE DA 3 A 6 GIORNI DI APERTURA E ALTRE MISURE (DA 18 GENNAIO)

Bergamo:

Orio al Serio, Calvenzano, Alzano Lombardo, Vilminore di Scalve, Locatello, Olmo al Brembo;

Brescia:

Collio, Tignale;

Como:

Sorico, Griante, Tremezzina (Tremezzo), Tremezzina (Mezzegra);

Cremona:

Persico Dosimo;

Lecco:

Abbadia Lariana, Castello di Brianza, Oliveto Lario, Premana;

Mantova:

Sermide e Felonica;

Milano:

Colturano, Milano Linate aeroporto Segrate;

Pavia:

Val di Nizza, Sommo, Mezzanino, Olevano di Lomellina, Candia Lomellina, Canneto Pavese, Codevilla, Villanova d’Ardenghi, Torricella Verzate;

Sondrio:

Piuro, Poggiridenti (aumento a 4 giorni);

Varese:

Cadrezzate con Osmate (Cadrezzate).

RIAPERTURA UFFICI POSTALI PRECEDENTEMENTE CHIUSI (DA 18 GENNAIO)

Brescia:

Villa Carcina, Iseo (Pilzone);

Varese:

Gallarate (Gallarate 1), Malpensa 2000 Ferno, Sant’Antonino Ticino di Lonate Pozzolo, Gurone di Malnate;

Mantova:

Bagnolo San Vito.

RIATTIVAZIONE TURNO POMERIDIANO (DAL 15 FEBBRAIO)

Bergamo:

Clusone;

Como:

Olgiate Comasco;

Milano:

Trezzo sull’Adda.

ESTENSIONE DA 3 A 6 GIORNI DI APERTURA (DAL 15 FEBBRAIO)

Bergamo:

Montello;

Brescia:

Rezzato (Virle Treponti);

Como:

Bellagio, Erba (Arcellasco), Novedrate, Alta Valle Intelvi (Pellio), Argegno, Caslino d’Erba;

Cremona:

Cremona 6, Casalmaggiore;

Mantova:

Commessaggio;

Milano:

Pero 1, Rho 2, Parabiago Villastanza, Ozzero, Cantalupo di Cerro Maggiore;

Pavia:

Santa Giuletta;

Sondrio:

Ponte in Valtellina;

Varese:

Gornate Olona, Varese 7 a Varese.

ALTRE ESTENSIONI ORARIE (DAL 15 FEBBRAIO)

Brescia:

Coniolo di Orzinuovi (3 giorni di apertura);

Como:

Centro Valle Intelvi Casasco Intelvi (3 giorni), Bellagio San Giovanni (3 giorni);

Cremona:

Corte de’ Frati (4 giorni);

Sondrio:

Gordona (4 giorni).

RIAPERTURE UFFICI POSTALI CHIUSI (DAL 15 FEBBRAIO)

Varese:

Somma Lombardo 1;

Cremona:

Crema 3;

MILANO:

Rho 3.