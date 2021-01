Rho. Coronavirus: niente TOSAP fino al 31 marzo 2021 con l’occupazione gratuita del suolo pubblico per tutti i negozi di vicinato

L’Amministrazione comunale stanzia 10mila euro del “Fondo Rilancio Rho” come contributo per le attività commerciali e riconferma anche la semplificazione delle procedure e l’estensione delle aree utilizzabili. Richieste di occupazione del suolo pubblico nel 2020 in aumento del 62% circa rispetto al 2019.

Rho, 20 gennaio 2021 – L’Amministrazione comunale continua a sostenere le attività di ristorazione e le attività commerciali in genere, estendendo dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2021 l’agevolazione dell’occupazione gratuita del suolo pubblico: quindi niente TOSAP per gli esercizi di vicinato!

E’ riconfermata anche la semplificazione della procedura per richiedere l’occupazione di suolo pubblico, che è stata snellita e semplificata, e la flessibilità sugli spazi. Continuerà ad essere possibile occupare lo spazio non solo di fronte alla propria attività, ma anche spazi limitrofi, previo consenso dei vicini o delle attività attigue. Inoltre nei casi dove il marciapiede è troppo stretto, è possibile occupare lo spazio normalmente destinato a parcheggio, sia su strisce bianche che blu.

Per la copertura del mancato gettito derivante dalle occupazioni realizzate dagli esercizi di vicinato è già costituito un apposito Fondo comunale nell’ambito dello stanziamento di bilancio denominato “Fondo Rilancio Rho”, dell’ammontare di 10mila euro come contributo nella misura del 100% della TOSAP dovuta fino al 31 marzo 2021.

“Continua il nostro impegno per aiutare le attività commerciali nel limitare il pesante danno economico subito dall’inattività di questi mesi – afferma il Vice Sindaco e Assessore al Commercio ed Attività produttive, Bilancio e Tributi Andrea Orlandi – . Come misura eccezionale e temporanea favoriamo, durante il periodo di emergenza sanitaria, la fruizione di maggiore superficie pubblica e privata esterna, per compensare la ridotta capacità ricettiva causata dal rispetto delle misure di “distanziamento sociale” da COVID-19. Con Confcommercio abbiamo verificato il reale beneficio dell’esenzione della TOSAP e la semplificazione delle procedure per tutti gli esercizi commerciali di vicinato. Nel 2020 abbiamo ricevuto 55 domande di utilizzo del suolo pubblico per tavoli o dehor, e non solo, rispetto alle 34 ricevute nel 2019 ad indicare che i nostri commercianti hanno colto positivamente la nostra iniziativa. Anche se siamo nel periodo invernale, la possibilità di occupare nuovi spazi urbani permette di rispettare la distanza tra le persone e di ampliare l’area commerciale”.

