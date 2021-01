Rho. In consegna alla Caritàs cittadina e a #oltreipetimetri le ultime scatole della Befana

(mi-lorenteggio.com) Rho, 20 gennaio 2021 – Con oltre 400 Scatole della Befana i rhodensi hanno dimostrato ancora una volta la loro generosità e la sensibilità di essere vicino a chi ha meno. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, insieme a Cor Protezione Civile, #Oltreiperimetri, Vespa Club Rho, Caritas Cittadina e molti volontari, in occasione dell’Epifania, ha avuto un grande successo e in parte le scatole sono state già distribuite, anche in occasione del 6 gennaio, come già comunicato, alla comunità di accoglienza Centro Insieme.

Martedì 19 gennaio le scatole rimaste sono state ritirate presso la sede del COR Protezione Civile, da Caritas Cittadina e #Oltreiperimetri, per essere consegnate direttamente ad altri bambini. Erano presenti con il Sindaco e l’assessore Nicola Violante, il Prevosto della città, Don Gianluigi Frova, i volontari del COR, Claudio Masseroni di Caritas e Antonino Lattuca di #oltreiperimetri.

“Fare felice una bambina o un bambino è sempre un momento di grande emozione, ancora di più se nato dalla solidarietà e dal sentimento di vicinanza – commenta il Sindaco Pietro Romano -. La crisi pandemica ha colpito molte famiglie e i bambini sono tra i primi a essere penalizzati e a subire un clima difficile e denso di preoccupazioni; una scatola con tante sorprese utili e divertenti sarà sicuramente un modo per farli sentire meno soli grazie ad un piccolo gesto affettuoso. Ringrazio quindi tutti i Rhodensi, che hanno partecipato con un pacco dono, all’iniziativa per la gioia dei più piccoli, i volontari e le associazioni che hanno curato gli aspetti organizzativi”.

Redazione