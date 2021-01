Rozzano. San Sebastiano, attestato per gli agenti della Polizia Locale che si sono distinti nell’emergenza Covid-19

Il corpo della Polizia locale di Rozzano ha celebrato, con tutte le limitazioni determinate dalla pandemia, il proprio patrono San Sebastiano. In occasione della celebrazione il Sindaco Gianni Ferretti ha consegnato la benemerenza a 13 agenti per aver prestato meritevole servizio durante il lockdown

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 20 Gennaio 2021 – Una ricorrenza celebrata questa mattina con semplicità e sobrietà senza trascurare l’importanza e il valore che San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, rappresenta per il corpo della Polizia Locale cittadina. Il programma ha dovuto tenere conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso e quindi si è svolto senza la presenza del pubblico.

Alle 11 si è tenuta la celebrazione della Santa Messa presso la parrocchia di Sant’Angelo e la tradizionale benedizione simbolica del personale e dei veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Locale.

“Nonostante il tono minore e le limitazioni imposte con cui siamo obbligati a svolgere questa manifestazione – dichiara il sindaco Gianni Ferretti – vogliamo fare giungere la sincera gratitudine dell’amministrazione comunale al personale di Polizia Locale che lavora quotidianamente al servizio della nostra comunità, sempre con vicinanza ai cittadini e grande professionalità anche in condizioni difficili come quelle che abbiamo vissuto e stiamo ancora affrontando per contenere la diffusione dell’epidemia”.

“Grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini della nostra Polizia Locale per lo straordinario impegno che stanno profondendo nei controlli sul territorio cittadino a tutela della salute della nostra comunità – aggiunge il vicesindaco e assessore alla sicurezza, Cristina Perazzolo – nei mesi più duri della prima ondata del Covid questo impegno è stato ancora più totalizzante e i nostri agenti hanno svolto un lavoro eccezionale”.

A seguito della funzione religiosa, le autorità si sono recate presso il centro civico del Comune dove il sindaco Gianni Ferretti ha consegnato la benemerenza agli agenti della Polizia Locale come segno di riconoscimento dei rischi e dei sacrifici a cui si sono esposti durate lo svolgimento del proprio servizio, in occasione dell’emergenza epidemiologica.

Sono tredici gli agenti del corpo della Polizia Locale guidato dal comandante Samantha Zacconi che hanno ricevuto dal sindaco il nastrino azzurro per le operazioni di ordine pubblico, decorazione istituita da Regione Lombardia con la campagna emergenza Covid-19 e riconosciuta in particolare agli agenti che hanno prestato servizio di controllo per un periodo di almeno 30 giorni durante il lockdown finalizzato al contenimento della diffusione dell’epidemia.