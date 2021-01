Usmate Velate. Giorno della Memoria: la Consulta Cultura “legge” Liliana Segre

Il video sarà reso disponibile dalle ore 18 di mercoledì 27 gennaio sui canali comunali

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 20 gennaio 2021 – Una lettura per non dimenticare, per far sì che gli orrori del passato non riaccadano mai più.

Nell’ambito delle proposte promosse per la Giornata della Memoria, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Usmate Velate in collaborazione con la Consulta Cultura propone per il 2021 una nuova iniziativa che rientra nei “Percorsi della Memoria”.

“Memoria come vaccino contro l’indifferenza” è il titolo dell’iniziativa che riunisce alcune letture tratte dall’intervista alla senatrice Liliana Segre pubblicate sul Corriere della Sera del 30 agosto 2020; la Consulta Cultura ha realizzato un filmato che riprende i contenuti principali e che sarà visibile da mercoledì 27 gennaio alle ore 18.00 sul canale YouTube del Comune di Usmate Velate e sulle pagine Facebook del Comune di Usmate Velate, della Consulta cultura e della Biblioteca civica.

Una modalità digitale per mantenere vivo il significato della memoria, prendendo in prestito le parole di Liliana Segre ed allo scopo di arrivare ai giovani raggiungendoli attraverso i canali comunicativi che usano costantemente nel corso delle loro giornate.

“Memoria come vaccino contro l’indifferenza” non sarà la sola iniziativa promossa dal Comune di Usmate Velate in occasione della Giornata della Memoria 2021. Da lunedì 25 gennaio a martedì 9 febbraio, sarà disponibile anche il format “Questione di Memoria”, incontri online a cura del Consorzio Brianteo Villa Greppi, che verranno trasmessi sul sito www.villagreppi.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook @consorziobrianteovillagreppi.