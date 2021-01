BAREGGIO. PISCINA ALL’EX CAMPEGGIO, ALCUNE PRECISAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 21 gennaio 2021 – Piscina all’ex campeggio di via Corbettina, dal sindaco Linda Colombo alcune puntualizzazioni su quanto circolato nei giorni scorsi: “Esiste un progetto e stiamo valutando con gli uffici la praticità e la possibilità di realizzazione sul territorio comunale. Tuttavia, voglio precisare alcuni aspetti: innanzitutto non sacrificheremo nessuna area verde, in quanto l’area in questione, in base al Pgt vigente, che risale al 2008, è destinata a servizi. In ogni caso, sono previste compensazioni ambientali in altre zone del paese”.

Colombo ha smentito anche che verrà cementificata tutta l’area dell’ex campeggio: “Ne verrà utilizzata circa un terzo”.

Impossibile, ha sottolineato il primo cittadino, costruire la piscina nelle aree dismesse del paese, come ha suggerito qualcuno: “Alma e Sapla sono di proprietà privata. Stesso discorso vale per l’ex cartiera, che è pubblica e privata”.

L’ultima precisazione riguarda l’abbattimento delle piante: “Non saranno rimosse tutte. I tecnici di Regione Lombardia faranno un’attenta analisi degli alberi presenti e valuteranno quali mantenere. In caso di tagli, per compensare verranno effettuate piantumazioni in altre zone”.