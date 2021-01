(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 gennaio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, in via Attimo, un ragazzo di 16 anni è stato investito in via Attimo. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno compiuto i rilievi del sinistro per accertare la dinamica

V. A.