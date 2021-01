CENTENARIO PCI, IL PD MILANO LO CELEBRA CON 9 APPUNTAMENTI VIRTUALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2021 – Si chiama “Cento anni dopo. L’eredità politica del PCI” il programma promosso dal PD Milano Metropolitana per il centenario della nascita del Partito Comunista italiano.

Per il Partito Democratico milanese il 21 gennaio 1921 rappresenta un’occasione per compiere una profonda riflessione sull’oggi, attraverso la lettura e l’analisi di una storia portatrice di idee e valori che è alla base di una cultura storica e politica in parte confluita nel PD.

La Federazione metropolitana milanese celebrerà i 100 anni del Partito Comunista con nove appuntamenti virtuali, insieme ad alcuni protagonisti di quella stagione politica.

Il primo di questi si terrà domani, venerdì 22 gennaio, alle ore 18,30 sulla pagina del PD Milano Metropolitana (https://www.facebook.com/PdMilanoMetropolitana) con gli interventi di Gianni Cuperlo, Claudia Mancina, Piero Fassino, Silvia Roggiani, Filippo Barberis, moderati da Giacomo Marossi.

Di seguito le date successive:

Venerdì 12 febbraio “La svolta dell’89: il futuro ha radici antiche”: Achille Occhetto, Barbara Pollastrini, Franco Mirabelli

Lunedi 22 febbraio “Il movimento dei lavoratori: ieri e oggi.”: Antonio Pizzinato, Massimo Bonini, Susanna Camusso, Gad Lerner

Venerdì 26 febbraio “Sinistra popolare e sinistra dei valori”: Mattia Santori, Valentina Cuppi, Pierfrancesco Majorino

Venerdì 5 marzo “Storia delle donne nel PCI e il femminismo oggi”: Livia Turco, Lia Quartapelle, Cecilia D’Elia, Romana Bianchi

Venerdì 12 marzo “Comunisti e cattolici”: Pierluigi Castagnetti, Patrizia Toia

Venerdì 19 marzo “Comunisti e socialisti”: Gianni Cervetti, Claudio Martelli, Jacopo Perazzoli, Carmela Rozza

Venerdì 26 marzo “Dalla FGCI ai Giovani Democratici”: Vinicio Peluffo, Giuseppe Raciti, Brando Benifei, Caterina Cerroni

Martedì 30 marzo “100 anni di riformismo a Milano”: Roberto Vitali, Marilena Adamo, Giuliano Pisapia

Redazione