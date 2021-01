È legale acquistare semi di cannabis?

Milano, 21 gennaio 2021 – Quando si tratta il tema della cannabis il pensiero va subito alla sua legalità ed alla reale possibilità, nella legalità, di acquisto: di solito le problematiche sorgono intorno alla questione della loro germinazione. In Europa i diversi Paesi attuano una regolamentazione che ne definiscono l’uso con posizioni diverse tra loro che comunque definiscono la volontà delle diverse realtà di approccio all’argomento. Allo stesso tempo va detto che l’eventuale acquisto di semi in regime di legalità non rappresenti la volontà di farli crescere, coltivare vere e proprie piante di cannabis in forma privata o commerciale.

Conosciamo bene questi semi di cannabis?

E’ sempre utile tuttavia saperne di più ed avere maggiori informazioni sui semi di cannabis. Innanzitutto la legislazione sta rapidamente cambiando in diversi Paesi e in generale i semi di cannabis non sono illegali nel vecchio continente: naturalmente è facile comprendere come questo acquisto debba passare sotto la lente di ingrandimento di chi è preposto al controllo come le forze dell’ordine. Ma si conoscono bene questi tipi di semi? I semi di cannabis contengono un numero elevato di amminoacidi e proteine e sono adoperati anche come esche per la pesca, additivi, cibo per uccelli o addirittura come ricordi e articoli da collezione.

L’aspetto storico della tematica.

Anche l’aspetto storico non è da mettere in secondo piano: nel 1962 la “Single Convention on Narcotic Drugs” costituì il quadro di riferimento per la legislazione in tutto il mondo e quasi 200 Stati membri firmarono questo trattato internazionale, che considera la cannabis una sostanza illegale. I semi però non sono illegali in quanto sotto forma di semi appunto non possiedono alcuna componente narcotica e quindi, visto che le legge internazionale ha la preminenza su quelle nazionali, sono tecnicamente legali in tutti gli Stati membri.

I semi di cannabis in Italia.

Andiamo allora nello specifico e vediamo come viene trattata la materia dei semi di cannabis in alcuni di questi Paesi. Non possiamo allora non cominciare con l’Italia: da noi questi semi sono considerati come materiale di coltura con la conseguente facilità di trovarli nei Grow Shop ovvero gli store specializzati. Allo stesso tempo è giusto ribadire il concetto che tutte le attività connesse alla cannabis e la germinazione sono proibite ed illegali.

Le regolamentazioni degli altri Paesi europei.

Nel Regno Unito l’atto di comprare, vendere, o commercializzare semi di cannabis è legale, la Germania ha vietato la vendita di semi di cannabis su tutto il territorio nazionale, ed è l’unico Paese europeo ad averlo fatto. In Spagna si concedono posizioni più permissive, mentre l’Olanda, conosciuta e celebrata da molti come patria europea della cannabis, ammette una ”politica di tolleranza”. Negli USA, andando oltreoceano, ogni Stato attua una specifica legislazione.

Naviga in rete e scopri tutto ciò che c’è da sapere.

