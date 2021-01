Elezioni. Maurizio Lupi si chiama fuori dalla corsa per Milano: “Non sarò il candidato”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2021 – Candidato sindaco del centrodestra a Milano? “Non sono io”. Maurizio Lupi si chiama fuori dalla corsa per Palazzo Marino dopo che il suo nome per settimane è girato negli ambienti politici meneghini. Ospite della trasmissione “The True Show – Attenti a quei due”, condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò su Telelombardia ogni giovedì per discutere del futuro della città e delle scelte urbanistiche di Milano, il presidente di “Noi con l’Italia” ed ex Ministro delle Infrastrutture ha detto: “Cerchiamo il candidato migliore ma non sono io”.

Sale dunque la pressione sul centrodestra per trovare un nome da contrapporre a Beppe Sala alle elezioni comunali di Milano. “Non c’è fretta – ha detto durante la trasmissione il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale – il nome di Gabriele Albertini fu trovato 35 giorni prima delle elezioni”.

Redazione