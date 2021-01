Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti: ecco i primi 17 decreti esecutivi

(mi-lorenteggio.com) Whashington, 21 gennaio 2021 – Joe Biden ha giurato come 46/mo presidente degli Stati Uniti davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”, ha detto Biden pronunciando la formula di rito e diventando a 78 anni il presidente Usa più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy.

Kamala Harris ha giurato ed è diventata la prima vicepresidente donna, di origini afroamericane e indiane, della storia americana.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una serie di ordini esecutivi, memorandum e direttive che annulleranno alcune delle politiche più controverse del suo predecessore Donald Trump, tra cui la revoca del cosiddetto “divieto musulmano”, la riconnessione all’accordo sul clima di Parigi e la fine del processo ritirarsi dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Poche ore dopo il suo insediamento al Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì, Biden ha firmato 15 azioni esecutive che il suo team aveva precedentemente affermato miravano a “invertire i danni più gravi dell’amministrazione Trump”.

Biden ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale che “non c’era tempo da perdere”.

“Alcune delle azioni esecutive che firmerò oggi contribuiranno a cambiare il corso della crisi COVID, combatteremo il cambiamento climatico in un modo che non abbiamo fatto finora e promuoverà l’equità razziale e sostenere altre comunità svantaggiate “, ha detto, come riportato dall’agenzia di stampa Reuters.

La prima grande sfida di Biden al suo ingresso alla Casa Bianca sarà quella di affrontare la crescente pandemia di COVID-19, che fino ad oggi ha ucciso più di 400.000 persone in tutto il paese. A tal fine, Mercoledì pomeriggio Biden ha firmato un ordine per istituire un mandato di maschera di 100 giorni negli Stati Uniti e nominare un coordinatore COVID-19 per gestire una risposta nazionale alla pandemia. Ha anche annunciato che gli Stati Uniti rimarranno membri dell’OMS e che il dottor Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, parteciperà alla riunione in corso del consiglio esecutivo dell’OMS a capo della delegazione statunitense.

Biden ha revocato il cosiddetto “divieto musulmano”, un ordine esecutivo firmato da Trump nel 2017 che vietava ai viaggiatori di sette nazioni a maggioranza musulmana di entrare negli Stati Uniti.

Il divieto è stato modificato più volte in seguito a sfide legali e alla fine è stato confermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2018.

“Il presidente ha posto fine al divieto musulmano – una politica radicata nell’animus religioso e nella xenofobia”, ha detto il segretario stampa della Casa Bianca di Biden Jen Psaki durante un briefing mercoledì sera.

Il Council on American-Islamic Relations ha accolto con favore la decisione come “un primo passo importante verso l’annullamento delle politiche anti-musulmane e anti-immigrati della precedente amministrazione”.

“È un importante adempimento di una promessa elettorale alla comunità musulmana e ai suoi alleati”, ha detto in una nota il direttore esecutivo del gruppo, Nihad Awad.

ACCORDO DI PARIGI

Gli Stati Uniti diventeranno ancora una volta parte dell’accordo di Parigi, ha annunciato anche Biden.

La mossa per rientrare nel trattato internazionale sul cambiamento climatico dovrebbe entrare in vigore 30 giorni dopo il suo deposito presso le Nazioni Unite, ha detto il team di Biden mercoledì.

A novembre, gli Stati Uniti sono diventati il ​​primo paese al mondo a ritirarsi dal trattato, una mossa che ha alimentato le tensioni tra Washington ei suoi alleati in Europa e ha suscitato un diffuso rimprovero da parte di gruppi ambientalisti e per i diritti umani.

METTERE LA MASCHERINA

Biden ha lanciato la sua “100 Days Masking Challenge”, ordinando l’obbligo della mascherina in tutti gli edifici federali degli Stati Uniti per i primi 100 giorni della sua amministrazione per cercare di frenare la diffusione del COVID-19.

L’ordine chiede agli americani di fare il loro “dovere patriottico e mascherarsi per 100 giorni” e crea anche la posizione di coordinatore della risposta COVID-19, che riferirà direttamente al presidente e aiuterà a coordinare una risposta nazionale unificata alla crescente pandemia.

La Infectious Disease Society of America ha immediatamente accolto con favore l’ordine obbligatorio della maschera.

“L’ordine del presidente arriva a un punto critico, quando i vaccini, così come un piano per accelerarne la diffusione, offrono nuove speranze, ma anche quando varianti del virus più facilmente trasmesse presentano nuove sfide”, ha detto il gruppo.

Ri-impegnarsi con l’OMS

Biden sta fermando il previsto ritiro di Trump dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

L’amministrazione Trump nel luglio dello scorso anno ha notificato al Congresso e alle Nazioni Unite che gli Stati Uniti si stavano formalmente ritirando dall’OMS. La decisione sarebbe entrata in vigore a luglio.

Trump ha giustificato la decisione dicendo che l’OMS “non è riuscita a fare le riforme richieste e fortemente necessarie” e accusando il gruppo di aiutare la Cina a coprire le origini del nuovo coronavirus.

L’amministrazione Biden-Harris dovrebbe partecipare a una riunione del consiglio esecutivo dell’OMS che sta continuando questa settimana, ha detto il team di Biden mercoledì.

Stop alla costruzione del muro di confine

Biden ha anche revocato la dichiarazione di emergenza nazionale che è stata utilizzata per giustificare alcune delle deviazioni di finanziamento di Trump per costruire il muro al confine tra Stati Uniti e Messico.

L’ordine, ha detto mercoledì il team di Biden, indicherà “una pausa immediata” nella costruzione per consentire una revisione dei metodi di finanziamento e contrattazione utilizzati.

Costruire un muro “grande” e “bello” tra gli Stati Uniti e il Messico per impedire agli immigrati privi di documenti di entrare nel paese è stata una delle principali promesse di Trump per la campagna elettorale del 2016.

Revoca dell’approvazione dell’oleodotto Keystone

Biden ha anche revocato il permesso presidenziale concesso all’oleodotto multimiliardario Keystone XL, un controverso progetto energetico che avrebbe dovuto spedire 830.000 barili di petrolio al giorno tra la provincia canadese dell’Alberta e lo stato americano del Nebraska.

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

Nel 2012, mentre prestava servizio come vicepresidente del presidente Barack Obama, gli Stati Uniti hanno adottato la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) per fornire un sollievo temporaneo dalla deportazione ai “Dreamers”, i giovani che sono stati portati negli Stati Uniti da bambini.

L’amministrazione Trump ha cercato di interrompere il programma, attraverso il quale 700.000 giovani hanno chiesto aiuto.

In un memorandum presidenziale firmato mercoledì, Biden ha ordinato al segretario della sicurezza interna, in consultazione con il procuratore generale degli Stati Uniti, di assicurarsi che il DACA fosse preservato e fortificato.

Il memorandum chiede anche al Congresso di emanare una legislazione che fornirebbe “uno status permanente e un percorso per la cittadinanza” ai Dreamers.