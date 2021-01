Monza e Brianza, varato il piano per la ripresa delle attività didattiche in presenza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 gennaio 2021 – Con la Lombardia in zona rossa Covid e scuole superiori ancora chiuse, prosegue il lavoro della prefettura di Monza e della Brianza per garantire un rientro in classe degli studenti in sicurezza.

Si è svolto l’altro ieri il secondo incontro del 2021 (il sesto dallo scorso mese di dicembre) per definire l’assetto finale del piano operativo. Nel corso della riunione è stato portato avanti il monitoraggio sull’attuazione degli interventi concordati con scuole, operatori dei trasporti e Comuni negli ambiti, rispettivamente, degli orari scolastici, della riprogrammazione del servizio di trasporto e della prevenzione degli assembramenti nei pressi delle fermate.

E’ stato concordato sulla possibilità di mantenere fermi, una volta che la Lombardia non sarà più area rossa, i nuovi orari adottati dalle scuole e comunicati alle famiglie.

In merito all’eventuale decisione da parte di un Istituto di superare la soglia minima del 50%, il prefetto ha segnalato che la stessa dovrà essere comunicata con un congruo preavviso alle famiglie e all’Agenzia del Tpl, così da consentire di introdurre eventuali correttivi alla programmazione del servizio di trasporto.

L’Agenzia del Tpl ha, inoltre, fornito un elenco di dettaglio delle linee che sono state oggetto degli interventi di potenziamento.