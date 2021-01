RECOVEY FUND, PD MILANO ADERISCE A FLASH MOB DE “IL GIUSTO MEZZO”, SABATO 23 ORE 11

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2021 – Il PD Milano Metropolitana aderisce e partecipa al flash mob “Il Recovery non ci copre” promosso dal movimento spontaneo “Il Giusto mezzo” per sabato 23 gennaio alle ore 11 in piazza San Fedele a Milano.

Con questa iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in altre tre città italiane, Roma, Torino e Palermo, si chiede al Governo un impegno reale sulla parità di genere nell’ambito del Next Generation Eu e in particolare: 4 miliardi in più per gli asili nido affinché ogni bambino abbia un posto; servizi di cura e assistenza per disabili e anziani; legge sulla parità salariale; allargamento delle tutele della maternità a lavoratrici e lavoratori autonome/i; accesso a credito e finanziamenti alle imprese femminili; appalti trasparenti a chi garantisce la parità di genere; 5 mesi di congedo di paternità obbligatorio a fronte dei 10 giorni attuali.

“L’aspetto economico e lavorativo è quello in cui le donne soffrono di più – afferma la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani -. Ci sono limiti all’ingresso del mondo del lavoro, con la fatidica domanda “lei ha intenzione di sposarsi e avere figli?”, e in assenza di un congedo paritario fra i due generi le aziende tendono a preferire il candidato maschio. La maggior parte dei contratti part-time a livello nazionale è costituito da donne, proprio perché in assenza di servizi, come i nidi e il tempo pieno a scuola, le famiglie si troveranno sempre a dover fare una scelta tra il genitore che può lavorare e quello che deve restare a casa, a scapito delle donne. Ecco perché abbiamo scelto di unire la nostra voce a quella di altre 50mila persone che hanno firmato la petizione promossa dal Giusto Mezzo. Qualche passo in avanti è stato fatto con l’ultima legge di bilancio dal Governo, ma non è ancora abbastanza. È una battaglia di giustizia sociale e di civiltà che donne e uomini dobbiamo portare avanti insieme” – conclude la segretaria dem Roggiani

