RELAZIONI INTERNAZIONALI, SOTTOSEGRETARIO RIZZI HA INCONTRATO DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DELLA VOIVODINA

“RAFFORZIAMO CONFRONTO, RILANCIAMO IMPEGNI PER OBIETTIVI COMUNI”

(Milano, 21 gennaio 2021 -“Questa delicata situazione pandemica ha determinato lo stop agli scambi commerciali a livello globale, ma non ha fermato il nostro impegno per mantenere vivi e rilanciare i nostri rapporti istituzionali con i partner che consideriamo più importanti. E tra questi naturalmente la Voivodina”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali, Alan Rizzi, durante il ‘Bilateral Meeting’ con la Provincia Autonoma della Voivodina.

L’incontro è stato aperto dal presidente Attilio Fontana e da Igor Mirovic appena rieletto presidente del Governo della Provincia Autonoma della Voivodina.

“Le nostre regioni – ha continuato Rizzi – sono molto simili per tanti aspetti e condividiamo un’attenzione particolare su tante tematiche di ordine economico. Proprio da questa affinità è già scaturito un Protocollo d’intesa volto a rafforzare la collaborazione nei settori agroalimentare e del bosco-legno, dell’industria, della ricerca e innovazione tecnologica in ambito energetico, ambientale e sanitario”.

“L’occasione di oggi – ha dichiarato il sottosegretario – ci pone davanti alla grande opportunità di riprendere e rilanciare questo Protocollo e per questo ringrazio il presidente Fontana, il presidente Mirovic e la rappresentante diplomatica. Ora le priorità sono tutte rivolte alla ripresa economica. È un’urgenza per la Lombardia e lo è anche per il resto del mondo. E credo che i rapporti internazionali bilaterali possano dare una grande mano in questo sforzo di ripartenza. Rilanciamo i nostri impegni all’interno della cornice delineata dalla nostra intesa a conferma della comune vocazione internazionale”.

