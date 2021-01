Rozzano. Incidente auto moto in via Biancospini, 40enne investita in viale Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 21 gennaio 2021 – Due incidenti stradali sono avvenuto nella serata di oggi in città

Il primo è accaduto in viale Lombardia, intorno alle ore 18.00, dove una donna di 40 anni è stata investita in viale Lombardia all’altezza del civico 45, riportando lievi ferite, ma, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice verde.

L’altro incidente stradale, è avvenuto intorno alle ore 18.30, in via dei Biancospini, dove una moto con due giovani a bordo, entrambi di 20 anni, per cause in fase di accertamento si è scontrata con una vettura. Entrambi i feriti, soccorsi da un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio, da un’ambulanza della Misericordia e dal personale medico di un’automedica, sono stati trasportati entrambi all’ospedale Policlinico di Milano, uno in codice giallo e l’altro in codice verde.

V. A.