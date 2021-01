Anche a Buccinasco la celebrazione di San Sebastiano

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 22 gennaio 2021 – Si è svolta il 20 gennaio nel piazzale davanti alla Biblioteca comunale di Buccinasco la celebrazione di San Sebastiano, santo patrono della Polizia Locale. Una ricorrenza importante per il Corpo di Polizia Locale, per esprimere vicinanza alla cittadinanza e ringraziare alcuni agenti che hanno svolto attività particolari nei mesi passati.

“In questo giorno di festa – ha detto il comandante Gianluca Sivieri – oltre ad affidarci al nostro

santo protettore, esprimiamo alla cittadinanza la nostra piena disponibilità e ringraziamo le istituzioni che sostengono il nostro impegno, l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile e l’Arma

dei Carabinieri”.

“Celebriamo per la prima volta a Buccinasco la festa di San Sebastiano – ha aggiunto il sindaco

Rino Pruiti, assessore alla Polizia Locale – inaugurando una tradizione che porteremo avanti anche

nei prossimi anni. Tutte le forze di polizia, compresa la Polizia Locale, servono il prossimo con abnegazione: in questi mesi di pandemia abbiamo compreso ancora di più l’importanza delle persone in

divisa, tanto che nel mese di settembre la nostra Amministrazione ha voluto premiare la Polizia Locale conferendole il premio Castellum, per il suo impegno. Stiamo anche investendo molto sia in

termini di personale che di mezzi, ma anche di attenzione rispetto alle esigenze del Corpo di PL”.

Dopo la lettura della Preghiera della Polizia Locale e la benedizione del parroco don Enrico Porta, il

comandante Sivieri ha ringraziato alcuni agenti, consegnando l’Elogio scritto del Comandante al

vice comandante Alessio Rizzo, per la competenza e la dedizione dimostrata nel corso di indagini a

seguito di una richiesta di aiuto da parte di un minore; alla sovrintendente Sabina Russo, per l’attività di mappatura dei pubblici esercizi con apparecchi da gioco; all’assistente scelto Corrado Macrì,

per l’esempio di vicinanza alla cittadinanza e in particolare ai più giovani; all’agente scelto Alberto

Boscolo e all’agente Matteo Vecchiato, per una complessa attività di indagine su delega della Procura della Repubblica.