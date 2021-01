(mi-lorenteggio.com) Prevalle – Brescia, 22 gennaio 2021 – 35 Vigili del Fuoco hanno operato dal pomeriggio di ieri fino alla mezzanotte a Prevalle per l’incendio del tetto di un edificio in via IV Novembre. Le squadre hanno isolato il rogo sezionando le parti della struttura danneggiate dal rogo da quelle ancora integre. Nessun ferito.

Redazione