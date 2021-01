CORONAVIRUS. I DATI DEL 22 GENNAIO IN LOMBARDIA: 58 DECESSI, 1969 NUOVI POSITIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2021 – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-65). A fronte di 34.056 tamponi effettuati, sono 1.969 i nuovi positivi (5,7%). I guariti/dimessi sono 1.751.

*Come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute,

nella voce dei tamponi è inserito anche il dato dei test

antigenici.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 34.056 (di cui 25.077 molecolari e 8.979

antigenici) totale complessivo: 5.383.007

– i nuovi casi positivi: 1.969 (di cui 112 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 442.631 (+1.751), di cui

3.631 dimessi e 439.000 guariti

– in terapia intensiva: 408 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.579 (-65)

– i decessi, totale complessivo: 26.518 (+58)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 472 di cui 203 a Milano città;

Bergamo: 111;

Brescia: 360;

Como: 141;

Cremona: 48;

Lecco: 38;

Lodi: 48;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 144;

Pavia: 140;

Sondrio: 57;

Varese: 213.