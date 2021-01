Corsico. Scuola Copernico: impianto termico riparato

Sono in corso gli ultimi interventi. Domani mattina ci sarà un nuovo sopralluogo, in modo da poter comunicare con certezza alle famiglie che lunedì tutti i servizi potranno essere riattivati. E gli alunni, fino ad oggi in DAD, tornare in classe

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 22 gennaio 2020 – È in via di risoluzione il problema che, negli ultimi giorni, ha costretto gli alunni della primaria Copernico in parte a trasferirsi nella vicina secondaria di primo grado

Campioni e Maschera e in parte a seguire le lezioni in DAD (didattica a distanza). Due squadre sono

al lavoro per sostituire le valvole di alcuni caloriferi. L’intervento proseguirà anche nelle prime ore

di domani mattina. E un sopralluogo del dirigente scolastico e dell’assessore ai lavori pubblici

permetterà di accertare che il problema sia definitivamente risolto, in modo da comunicare alle

famiglie che il plesso sarà agibile da lunedì.

«I tecnici – spiega l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Magnoni – hanno nuovamente spento e

svuotato l’impianto per verificare se ci fossero dei problemi ad alcuni termosifoni. Due squadre

stanno sostituendo alcune valvole e una pompa, dopo di che la centrale termica verrà riattivata. Alla

fine della stagione invernale, eseguiremo una verifica puntuale di tutte le situazioni critiche, per

pianificare degli interventi risolutivi».

Conclusa la sostituzione delle valvole dei termosifoni, la centrale termica potrà essere riattivata.

Rimarrà accesa tutto il fine settimana, in modo da consentire il riscaldamento dell’intero plesso.

«Ringrazio i genitori che hanno compreso lo sforzo straordinario che abbiamo fatto – evidenzia

l’assessore alle scuole, Angela Crisafulli – per affrontare e risolvere, in breve tempo, il problema. Un

disagio per bambini e famiglie che non vogliamo si ripeta in futuro. Né alla Copernico né in qualsiasi