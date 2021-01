IL CINEMA A CASA TUA

Milano, 22 gennaio 2021 – Nel 2020, come tutti sappiamo, andare al cinema è stato pressoché impossibile a causa delle regole stringenti dettate dal governo. La maggior parte delle persone, in particolare gli appassionati di cinema, si sono dovuti adattare e vivere il mondo del cinema tramite uno schermo molto più piccolo. Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e molte altre piattaforme di streaming hanno avuto quindi fortuna ma per un vero cinefilo, se non è in possesso di una smart tv, guardare il proprio film preferito o il film appena uscito dal monitor di un pc qualsiasi non è proprio il massimo. Se sei uno di questi, quindi, ti conviene essere attrezzato in vista delle prossime prime che potrai vedere solo tramite lo schermo del pc di casa tua.

Creare una postazione cinema anche nella propria camera non è così difficile. La scelta del monitor per pc però non deve essere casuale. I monitor con tecnologia IPS tendono ad essere i più consigliati per questo scopo grazie al loro essere in grado di riprodurre una vasta gamma di sfumature e colori, cosa che gli altri schermi non permettono, anche se i tempi di risposta sono molto elevati e non tempestivi come con i pannelli TN.

Ovviamente anche la misura dello schermo è importante: per una buona visione è consigliabile non scendere mai sotto i 21” e, di pari passo, anche la risoluzione deve essere la migliore possibile. Se il budget lo permette la giusta scelta potrebbe ricadere su uno schermo Ultra HD (3280 x 2160) ma, se invece si vuole anche tenere conto del rapporto qualità-prezzo, anche la risoluzione di uno schermo Full HD è ottima per lo scopo preposto!

Per un’esperienza un po’ più immersiva, invece, è sempre possibile scegliere uno schermo Ultrawide con un formato 21:9 e leggermente curvo, ottimo anche per gli appassionati gamer, per poter godere al massimo della visione cinematografica senza la presenza delle bande nere in alto e in basso.

Inoltre è importante avere anche un buon impianto audio che ti farà sembrare di essere realmente in una sala cinema e, per questo, impianti surround o home theatre sono le soluzioni perfette per ricreare una postazione cinema in vista delle nuove uscite che non potranno essere viste direttamente in sala o anche per godere meglio dei tuoi film preferiti.

Negli Stati Uniti è già stato annunciato, a questo proposito, che almeno 18 film in uscita nel 2020 saranno presentati anche in streaming sulla piattaforma HBO Max. Tra questi ci saranno Wonder Woman 1984, The Matrix 4, Suicide Squad 2, Dune, Godzilla vs King Kong, Space Jam: A New Legacy, Mortal Kombat, Tom & Jerry e molti altri. La situazione in Italia non è stata ancora ben delineata ma è molto probabile che alcune case cinematografiche faranno lo stesso con le piattaforme di streaming molto presenti nel nostro paese, come d’altra parte è già successo nei mesi precedenti.

L. M.