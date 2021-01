Lissone. Emergenza Coronavirus: i positivi attuali sono 100

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2022 – E’ sensibilmente in calo il numero dei cittadini residenti a Lissone positivi a Coronavirus, così come va costantemente aumentando il numero di negativizzati.

I cittadini residenti a Lissone ed attualmente positivi a Coronavirus sono 100, in costante diminuzione rispetto ai dati delle scorse settimane, anche a seguito dell’aggiornamento dei dati da parte del Cruscotto Regionale Lombardia. È costante anche il numero di nuovi positivi registrato nell’arco delle ultime due settimane, con una media giornaliera di 7-8 casi.

Dall’1 settembre 2020 al 19 gennaio 2021, i cittadini che, al contrario, si sono negativizzati dopo essere stati infettati dal Covid-19 sono saliti ad oltre 3.500.

RIENTRO A SCUOLA

L’importanza della redazione di un Piano che preveda il rientro a scuola in sicurezza, consentendo così la ripresa della Didattica in presenza per il 50 per cento degli studenti delle scuole superiori, è uno degli elementi che ha caratterizzato nelle scorse ore una comunicazione che il Sindaco Concettina Monguzzi ha trasmesso ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

“La necessità di garantire la sicurezza degli studenti all’esterno degli istituti scolastici, nel tragitto casa-scuola e in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici, ha richiesto la preparazione di un accurato Piano comunale che l’Amministrazione Comunale di Lissone ha redatto in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, il Gruppo dei volontari di Protezione civile e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo – afferma il Sindaco – Nel partecipare alle riunioni alla presenza del Prefetto di Monza e Brianza e degli altri Sindaci della Provincia, ho garantito la massima disponibilità del Comune di Lissone nel contribuire, per quanto di competenza, ad assicurare il rientro in sicurezza degli studenti”.

La ripresa della Didattica in presenza, che pure dipende fortemente “dalla riorganizzazione dei trasporti, ampliando il numero di corse ed estendendo l’orario di maggior frequenza dei mezzi di superficie”, verrà ulteriormente monitorata dal Comune attraverso una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione rivolta agli studenti.

“Abbiamo l’assoluta necessità che i nostri studenti tornino a vivere la scuola come luogo di educazione, di formazione, di socialità e di relazione – aggiunge il Sindaco – ma abbiamo altresì bisogno che tornino in questo luogo consapevoli della necessità di rispettare regole nuove, fra cui l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento. Se ciascuno sarà consapevole che il rispetto di questi comportamenti può servire a tutelare la salute propria e degli altri, potremo contribuire ad ottimizzare un rientro a scuola ormai non più rinviabile”.