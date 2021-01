LOCATELLI: LOMBARDIA TRA LE REGIONI PIÙ ATTIVE PER CONTRASTARE POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE

Milano, 22 gennaio 2021 – “La Lombardia è tra le regioni più attive nella progettazione di interventi per il contrasto della povertà educativa minorile, dimostrando una particolare sensibilità in materia di politiche che siano di sostegno alla famiglia, ai minori, alla povertà”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Alessandra Locatelli, intervenendo a Palazzo Pirelli alla presentazione delle ‘Mappe della povertà educativa in Lombardia’, il report realizzato da ‘Openpolis’ in collaborazione con l’impresa sociale ‘Con i bambini’.

“Purtroppo – ha proseguito l’assessore – l’accessibilità alle opportunità formative non è sempre garantita e la crisi economica, derivante dalla grave emergenza pandemica, ha contributo a peggiorare la situazione. È necessario estendere l’azione politica a tutte le aree di intervento e incentivare la collaborazione tra istituzione ed enti del Terzo Settore al fine di intercettare altri fenomeni legati alle difficoltà di accesso ai percorsi educativi.

Regione Lombardia ha stanziato ingenti risorse, soprattutto in questa fase, a favore delle famiglie più povere, per garantire un sostegno concreto e anche la continuità didattica, ma è indispensabile creare reti di confronto sempre più forti in grado di proporre interventi mirati al sostegno dei nostri giovani in questo momento così difficile di scollamento delle relazioni sociali. I fenomeni delle risse in piazza tra giovani e di emulazione di giochi mortali devono farci riflettere su approcci nuovi per garantire, oltre alla parità di accesso e all’attenzione per la condizione economica, anche un attento accompagnamento nei percorsi educativi in continuità con le azioni già intraprese”.

“Per questo – ha concluso Locatelli – non smetteremo mai di investire per il futuro dei nostri bambini e giovani e grazie anche al contributo di ricerche come questa potremo garantire un approccio mirato, con misure volte a prevenire disagio, esclusione ed emarginazione”.

Redazione