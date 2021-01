SHOAH, ROGGIANI (PD): SALA CONVINTAMENTE ANTIFASCISTA, NON ACCETTIAMO LEZIONI MORALITA’

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 22 gennaio 2021 – “Che imbarazzo questa destra e questa Lega, che usano qualsiasi cosa pur di fare campagna elettorale. Io non ho sentito nessuna condanna verso quei sindaci che hanno negato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, più di anno fa a Sesto San Giovanni e in queste ore ad Adro, nel Bresciano. Non abbiamo alcun dubbio su quanto Beppe Sala sia convintamente antifascista, più di qualcuno invece lo abbiamo su certi personaggi che non provano imbarazzo nel cantare “faccetta nera” o a indossare mascherine con su scritto “Boia chi molla”, e su coloro che non si sono mai espressi per condannarli.

Non accettiamo lezioni di moralità da chi sceglie l’ambiguità alla condanna netta di quel periodo, il più buio della storia d’Italia”.

Così in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani.