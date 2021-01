Una nuova auto totalmente ecologica in dotazione al Comune di Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO 22/01/21 – Una gradita novità ecologica in Municipio. E’ avvenuta stamattina la consegna delle chiavi della nuova automobile in dotazione al Comune di Abbiategrasso, in sostituzione della vecchia auto di servizio. Si tratta di una Skoda Citigo, una city car elettrica a emissioni locali zero. Un altro passo avanti verso un Comune sempre più “green”.

Skoda Citigo è una vettura completamente elettrica, a emissioni locali zero, maneggevole e spaziosa a fronte di dimensioni compatte. Citigo a trazione anteriore, è la prima vettura di serie esclusivamente elettrica di Skoda e dispone di una potenza di 61 kW. La fonte di energia è una batteria agli ioni di litio da 60 Ah, con capacità 36,8 kWh e consente un’autonomia di 260 chilometri.

