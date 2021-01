(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 gennaio 2021 – Questa sera intorno alle ore 18.00, un donna di 65 anni è stata investita in via Liguria, strada adiacente alla via Roma. Soccorsa da un’ambulanza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.