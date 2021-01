Corsico. Il sindaco: “I positivi sono passati, da un giorno con l’altro, da 387 a 104”

Corsico (23 gennaio 2020) – “Sulla questione dati Covid – evidenzia il sindaco di Corsico Stefano

Ventura – è stato evidenziato, nelle ultime ore, l’errore di Regione Lombardia nella comunicazione

inviata alla Cabina di regia del ministero della Salute. Un errore che ha determinato l’inserimento in

zona rossa di tutto il territorio lombardo. Con conseguenze serie”.

Il primo cittadino ne sottolinea, in particolare, due.

“Il primo effetto è sulle famiglie e sulle attività commerciali. Perché, il provvedimento ha provocato

problemi organizzativi per le famiglie e ha determinato effetti economici per gli esercizi

commerciali”.

“Il secondo effetto è sui dati. Infatti, ieri da un giorno con l’altro i positivi Covid a Corsico sono passati

da 387 a 104, almeno secondo il portale NCOV di ATS. Il portale NCOV e il cruscotto di sorveglianza

(l’altro strumento a disposizione dei sindaci) non sono stati mai allineati, motivo per cui ho preferito

continuare a utilizzare il portale di ATS, già scelto, nei primi mesi dell’emergenza, dal commissario

prefettizio. Inoltre, monitoro ogni giorno la situazione e i responsabili della nostra Protezione civile,

che ringrazio, contattano tutte le persone che risulterebbero positive”.

Redazione